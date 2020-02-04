Kasımpaşa'da teknik direktör için kritik saatler

Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim belli oldu. Lacivert- beyazlılar, deneyimli çalıştırıcı Fuat Çapa ile söz kesti. Konuyla ilgili Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklama yaptı. Fuat Çapa ile görüştüklerini doğrulayan Öksüz, "İnşallah yarın teknik direktörlük konusunu kesinliğe kavuşturacağız” dedi.

İstanbul temsilcisinde Tayfur Havutçu ile yolların ayrılmasının ardından takımı, teknik sorumlu Erkan Çoker yönetiyor.

Bora Akyol