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Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi

Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi
Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Lacivert-beyazlı takım İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini duyurdu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."

Teknik Direktör Fuat Çapa, geçen sezonun 21. haftasında lacivert-beyazlı takımın başına geçerek, sezon sonuna kadar görev almıştı.

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