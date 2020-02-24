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Kasımpaşalı futbolcular Nursal Bilgin için hastanede

Kasımpaşalı futbolcular Nursal Bilgin için hastanede
Kasımpaşalı futbolcular Nursal Bilgin için hastanede

Kasımpaşalı futbolcular ve teknik heyet, Denizlispor maçında kalp krizi geçirerek vefat eden eski sportif direktör Nursal Bilgin’in ailesine taziyelerini iletmek için hastaneye geldi.

Kasımpaşalı futbolcular Nursal Bilgin için hastanede - Tıkla İzle

Kasımpaşalı futbolcular, Nursal Bilgin'in ailesini yalnız bırakmadı. Lacivert-beyazlı kulübün oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanları Denizlispor müsabakasının ardından soluğu Nursal Bilgin'in hayatını kaybettiği Taksim İlkyardım Hastanesi'nde aldı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, futbolcular ve kulüp çalışanları, Nursal Bilgin'in ailesine taziyelerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.

Kasımpaşa'dan ayrılan ve Antalyaspor forması giyen Veysel Sarı da hastaneye gelerek başsağlığı dileklerini iletenler arasındaydı.

Bora Akyol - Güven Mert Ercan - Uygar Aydın

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