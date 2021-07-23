Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan teknedeki 37 göçmen kurtarıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde göçmenleri taşıyan tekne battı.

Bölgeye hemen intikal eden TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri ile arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.

İçinde 45 göçmenin bulunduğu belirtilen batan tekneye yönelik arama kurtarma çalışmaları sonucunda 37 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen 8 kişiye yönelik bölgedeki arama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Utku Şimşek

