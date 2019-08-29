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Kaş'ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Kaş'ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı
Kaş'ta lüks tekne kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarındaki koyda bir lüks tekne kayalıklara çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 2 kişilik mürettebat yaralandı.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Kaş açıklarında Beş Adalar Mevkisi Başak Adası yakınlarındaki koyda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 kişilik ‘Aldenis' adlı lüks tekne henüz bilinmeyen bir nedenle Başak Adası'nda kayalıklara çarptı. Teknenin ön bölümünde hasar oluştu. Kazada kaptan ve gemiciden oluşan 2 kişilik mürettebat yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tekneden karaya çıkarılan yaralılar, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Tekne kurtarma çalışmalarına başlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bir İtalyan firmasına ait 25 metre uzunluğundaki lüks teknenin 2003 model ve 850 bin euro değerinde olduğu kaydedildi. 

Talip Demirci
 

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