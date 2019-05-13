Kastamonu Sarıyer Canlı İzle TRT SPOR | Kastamonuspor Sarıyer Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Kastamonu Sarıyer Canlı İzle TRT SPOR...TFF 2.Lig çeyrek final ilk maçlarında Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kastamonuspor 1966'yı, sahasında 1-0'lık skorlarla geçti.Bugün ise rövanş karşılaşması oynanacak. İşte maça dair detaylar...
Play-off çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Kırmızı Grup
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor
16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor
Beyaz Grup
15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (Kastamonu Gazi)
20.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Kastamonu Sarıyer nasıl canlı izlenir?
Kastamonu Sarıyer maçını TRT Spor ekraları üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz..
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