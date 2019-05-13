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Kastamonu Sarıyer Canlı İzle TRT SPOR | Kastamonuspor Sarıyer Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Kastamonu Sarıyer Canlı İzle TRT SPOR | Kastamonuspor Sarıyer Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Kastamonu Sarıyer Canlı İzle TRT SPOR | Kastamonuspor Sarıyer Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Kastamonu Sarıyer Canlı İzle TRT SPOR...TFF 2. Lig’de play-off Çeyrek final rövanş maçında Kastamonuspor ile Sarıyer karşı karşıya geliyor. İşte maça dair tüm detaylar...

Kastamonu Sarıyer Canlı İzle TRT SPOR...TFF 2.Lig çeyrek final ilk maçlarında Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kastamonuspor 1966'yı, sahasında 1-0'lık skorlarla geçti.Bugün ise rövanş karşılaşması oynanacak. İşte maça dair detaylar...

Play-off çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Kırmızı Grup

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor 

16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor

Beyaz Grup

15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (Kastamonu Gazi)

20.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kastamonu Sarıyer nasıl canlı izlenir?



Kastamonu Sarıyer maçını TRT Spor ekraları üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.. 

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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