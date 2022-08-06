Kastamonu'da köyde çıkan yangında iki ev küle döndü

Olay, Kastamonu'nun Daday ilçesi Elmayazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde köydeki bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çabaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.