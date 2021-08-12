Kastamonu'da sel bölgesinde film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri

Dün öğlen saatlerinde meydana gelen şiddetli yağış, sonrasında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taşkınlar yaşanmış birçok ev, araba kullanılamaz hale gelirken vatandaşlar evlerinde mahsur kalmıştı.

Yaklaşık 24 saattir süren kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Bozkurt Merkez Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan bir aile itfaiye, jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Camdan dışarıya ekiplerin kucaklayarak çıkardığı yaşlı vatandaşlar yine merdivenle güvenli bölgeye götürüldü. Kurtarılma çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.

Murat Delice - Emre Baba



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