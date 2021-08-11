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Kastamonu'da şiddetli yağış sonrası bir köy su altında kaldı

Kastamonu'da şiddetli yağış sonrası bir köy su altında kaldı
Kastamonu'da şiddetli yağış sonrası bir köy su altında kaldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sel nedeniyle bir köy sular altında kaldı.

Kastamonu’da şiddetli yağış sonrası bir köy su altında kaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Daday'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, giderek şiddetini artırıyor. Özellikle ilçeye bağlı Değirmencik Köyü Sarıcı Mahallesinde etkili olan sağanak yağış, selin oluşmasına neden oldu. Köyde bulunan samanlıklar ve ekili araziler sular altında kalırken, bazı binalarda hasar meydana geldi. Köyün ulaşım yollarında da büyük oranda hasar oluşurken bazı evleri su bastı. Sağanak yağışın halen etkili olduğu bölgede köylüler, panik ve korku içinde beklediklerini kaydettiler.

Serkan Yılmaz

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