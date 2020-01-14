İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Katar Dışişleri Bakanı El-Sani, yarın Irak'ı ziyaret edecek

Katar Dışişleri Bakanı El-Sani, yarın Irak'ı ziyaret edecek
Katar Dışişleri Bakanı El-Sani, yarın Irak'ı ziyaret edecek

Katar Dışişleri Bakanı El-Sani'nin İranlı General Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından bölgede tırmanan ABD-İran gerilimini düşürmek için yarın Bağdat'ı ziyaret edeceği açıklandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El-Sani'nin yarın Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyarette bulunacağı ifade edildi. Açıklamada, El-Sani'nin Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile basın toplantısı gerçekleştireceği de belirtildi.

Katar'dan diplomasi trafiği

Katar Dışişleri Bakanı El-Sani'nin Bağdat temaslarının ardından Kürt yetkililerle görüşmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD'nin 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürmesinin ardından bölgede artan gerilimi düşürmeye çalışan Katar, yoğun diplomasi trafiği başlattı.

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el- Sani de geçtiğimiz günlerde Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.