Katliam gibi kaza: 4 ölü, biri ağır 5 yaralı

Kaza, 17.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolunda, Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan Özer Ulutaş (55) idaresindeki 16 BGU 11 plakalı hafif ticari araç Keramet Kavşağı yakınlarında İznik istikametinden gelip Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Ömer Çimen idaresindeki 16 BN 680 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Ortalık savaş alanına döndü

Kaza nedeniyle olay yerinde tam bir can pazarı yaşandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Orhangazi, Gemlik ve İznik'ten çok sayıda ambulans ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Özer Ulutaş'ın yanı sıra diğer otomobilde bulunan sürücü Halil Kaygın ile birlikte Ömer Çimen ve Hasan Alkan'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ahsen Songül Çelik (30), Turgay Dinç (43) ve Bülent Akçam (38) ile birlikte otomobilde bulunan İsmail Eren (74) ve Mücahit Türe (67) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak buralarda tedavi altına alındı.

Yol trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolu trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekiplerinin kaza yerinde önlem almasının ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Savcı inceleme yaptı

Kazada hayatını kaybedenler Orhangazi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına konularak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili savcılık ve jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Musa Öztürk - İlkay Altay-Ali Karatekin

