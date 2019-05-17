‘Kawa' kod adlı terörist Aç kalıp, hasta olunca teslim olmuş

İlk sorgusunda, kışı ormanlık arazide geçirdiğini ve örgüt tarafından yalnız bırakıldığını ifadeden PKK'lı Düdükkanlı, hasta olduğunu zor arazi şartlarına dayanamadığı için teslim olma kararını aldığını söyledi.

Uzun yıllardır örgüt içinde ‘Cudi Zaza' kod adlı PKK'lı Mehmet Yakışır'ın grubundan yer aldığı belirlenen teröristin Yakışır'ın öldürülmesinin ardından tek kaldığı ve kışı ormanlık arazide geçirdiği diğer terörist Aras Aslan'ın ise kendisinden ayrıldığını ifade ettiği bilgisine ulaşıldı.

Bölgede operasyonlar PKK'lı Düdükkanlı'nın ifadeleri doğrultusunda takviye ekiplerle genişletilirken ‘Aras' Kod adlı terörist Aras Aslan'ın da bölge olma ihtimaline karşı arama-tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

Resul Yanbul

