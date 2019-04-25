Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

Tokat-Turhal Karayolu Yavuz Sultan Selim Camii yakınlarında devam eden kaldırım çalışmalarında duble yol kenarında bulunan bir evin altında bulunan kaya parçası tıraşlandı. Blok mermer kesme makinesiyle kesilen kaya parçası üzerinde kalan tek katlı ev ise yoldan geçenlerin dikkatini çekmeye başladı. Kaya parçasının hemen kenarında kalan tek katlı evin sahipleri ise durumdan şikayetçi değil.

Yaklaşık 50 yıllık binanın oldukça sağlam bir zemine yapıldığını ifade eden aile fertlerinden 68 yaşındaki Mustafa Benekli, “Devlet buradan kaldırım çalışması yapıyor, hiçbir sıkıntımız yok. Burada 50 yıldır oturuyoruz. Çok önceki çalışmalarda dinamit de attılar bir şey olmadı eve. Manzarası güzel yeşillik içerisinde bize iyi geliyor” dedi.

Evin yapılan çalışmalarla yola daha da yaklaşmış olduğunu ifade eden Benekli, “Bizim için daha iyi oldu balkon gibi oturuyoruz. Görenler bu bina burada nasıl duruyor diye hayret ediyor. Ahşap olduğu için duruyor. Çalışmalar sırasında sarsıntı yaşamadık, sadece ses geldi. Bizim için hiçbir sorun yok manzaranın keyfini çıkartıyoruz. Ahşap olduğu için güvenli betonarme olsa çatlaklar olabilirdi” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Öz, yoldan geçenlerin dikkatini çeken evin kayanın üzerinde sağlam bir zemine yapılmış olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Nurhan İçmez