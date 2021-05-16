Kaybolan 91 yaşındaki yaşlı kadına polis sahip çıktı

Olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Uzunmehmet Camii önünde meydana geldi. 91 yaşındaki yaşlı kadının hareketlerinden şüphelenen cami güvenlik görevlileri kadının yanına gitti. Görevliler yaşlı kadının nereye gittiğini sordu. Yaşlı kadın ise oğluna bayrama gittiğini söylediğini, ancak yolunu kaybettiğini söyledi. Ardından görevliler hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı kadınla bir süre sohbet ederek kadını oğluna teslim etmek için olay yerinden ayrıldı. Öte yandan olay yerinde bulunan Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, polis ekipleriyle konuşarak kadına sıcak yemek göndermek için evinin adresini istedi.

Emre Can Bayram - Onur Altındağ

