Kaybolan işitme ve konuşma engelli genç 40 kilometre ileride bulundu, hastanede tedavi altına alındı

İnegöl'ün Hamamlı mahallesinde ikamet eden Kardaş ailesinin 19 yaşındaki işitme ve konuşma engelli oğulları Mehmet, evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Akşama kadar çevrede arama yapan ailesi, Mehmet'e ulaşamayınca Jandarma komutanlığı ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri de AFAD, İHH ve İNDAK arama kurtarma ekiplerine haber verdi. 70 kişilik Jandarma ve Arama Kurtarma ekipleri arazide arama çalışmalarına başladı.

Bilecik'te bulundu

Kaybolan genç motosikletle seyir halindeyken, yakıtı bitti. İkameti İnegöl'ün Hamamlı mahallesine 40 kilometre uzaklıkta olan Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Delielmacık mahalle mevkiinde 9 saat sonra bir sürücünün fark edip haber vermesiyle, ekiplerce bulundu. Yorgun ve soğuktan üşümüş halde bulunan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tost almaya gitmiş

Bulunan gencin annesi Ayşe Kardaş, "Oğlum evden öğlen çıktı. Mahallemizden biri onu tost almaya göndermiş. Oğlumda yolu şaşırmış. Bozüyük istikametine gitmiş. Yolda bulunmuş. Sağlık durumu iyi. Biraz üşümüş. Isınıyor şuan. Ekiplere teşekkür ederim." dedi.

Genci bulan araç sürücüsü Mustafa Acar ise,"Eskişehir'e giderken yol kenarında motosikletin üzerinde oturan genci gördüm. Mehmet olduğunu bilmiyordum.

Eskişehir'e İnegöl'e dönerken haberleri gördüm. Mehmet'in babasını aradım, kaybın Mehmet olduğunu söyledi. Bende seyir halindeyken Mehmet'i gördüm, yolun karşısına geçip yanına gittim. Sonrasında ekiplere haber verdim." dedi.

Salih Bilal Aslan

