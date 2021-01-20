İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor
Kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Bartın’ın İnkumu açıklarında geçtiğimiz pazar günü Palau bandıralı ‘Arvin’ isimli kuru yük gemisinin batması sonucu kayıp olan 3 mürettebatı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan gübre yükleyerek Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, Karadeniz'de yaşanan fırtınadan dolayı Bartın'ın İnkumu açıklarına demir atmıştı. Pazar günü saat 12.30 sıralarında şiddetli fırtınadan dolayı ortadan ikiye bölünerek batan gemide bulunan 2'si RuS, 10'u Ukrayna vatandaşı olan 12 mürettebattan bazıları filikaya binmeyi başarırken, bazıları da can yelekleriyle denize atlayarak kurtulmaya çalışmıştı.

Fırtına ve şiddetli dalgadan dolayı sürüklenen gemi mürettebatından 6'sı tüm zorluğa rağmen Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılmış, biri kaptan 3 mürettebatın ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Arama çalışmalarının 4. gününde Güzelcehisar ve Mugada sahilleri arasında hala kayıp olan Ostapenko Vladyslav (23), Kazımov Rustam (33), Sıbılyev Serıy (61) isimli 3 mürettebat için Deniz Kuvvetlerine ait bir uçak havadan, Sahil Güvenlik, Jandarma ve AFAD ekiplerince ise karadan devam ediyor.

Yasin Erdem

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.