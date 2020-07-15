Kayıp çocuklar suçun kurbanın ve faili oluyor

ABD merkezli Wayfair isimli internet sitesi üzerinden çocukların satıldığına dair iddialar hâlen tartışılıyor. Dünyayı şoke eden iddialar henüz doğrulanmasa da miniklerin istismarı her ülkenin en önemli meselelerinden... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, skandala ilişkin soruları cevaplarken AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) Avrupa'da kayıp ve mülteci göçmen çocukların durumunu araştıran raporunu hatırlatmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında AKPM Genel Kurulunda kabul edilen “Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar” başlıklı rapora göre; 2017-2019 arasında Almanya'da 11 binin üzerinde, Fransa'da 6 bin, İtalya'da 20 bine yakın, İspanya'da 9 bin 218 mülteci çocuk kayıp.

Raporda şu tespitler ve uyarılar yapılmıştı: Mülteci ve göçmenlerin çoğunda olduğu gibi, çocuklar daha güvenli bir bölgeye ulaşmak için insan kaçakçılarından faydalanıyor. Bu durum, çocukları organize suç ve buna ilişkin diğer risklere daha fazla maruz bırakıyor. Kaçakçılara ödenecek olan yüksek meblağı kaçırılacak olan kişinin sağlaması gerekiyor. Çocukların genel olarak ekonomik kaynaklara erişiminin kısıtlı olması ve çocuk işçiliğinin yasak olması sebebiyle bahsi geçen meblağı çocuklar çoğunlukla yasal olmayan işçilik, fuhuş veya uyuşturucu satıcılığı gibi suçlara bulaşarak elde ediyor. Kayıp çocuklar böylece suçun kurbanı ve faili oluyor. Dolayısıyla mülteci ve göçmen çocukların mümkün olduğunca aileleriyle birlikte kalması sağlanmalı. Polis ve adli makamlar arasındaki uluslararası işbirliği, çocuk mültecilerin ve göçmenlerin ortadan kaybolmasını önlemek amacıyla artırılmalı. Kaybolan çocuk mülteci ve göçmenler, Interpol'ün sarı bültenlerine dâhil edilmeli ve Schengen Bilgi Sisteminde ihbar konusu yapılmalı.

Türkiye Gazetesi