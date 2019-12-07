Kayıp dağcıların Bursalı arkadaşı konuştu...

Yaklaşık 10 yıldan beri düzenli olarak doğa yürüyüşleri yapan, Nepal'e, Avrupa ve Türkiye'de bir çok tırmanışlarının olduğunu belirten Bursalı tecrübeli dağcı Ömer Yavuz “Kayıp Efe Sarp ile yaklaşık 5-6 ay kadar önce bir doğa yürüyüşünde tanışmıştık. Sonrasında sosyal medyadan birbirimizi takip etmeye başladık. Uludağ ve diğer yürüyüşler konusunda birbirimizle fikir alışverişinde bulunup, planlar yapmaya başlamıştık” dedi.

Efe ile 12 Kasım tarihinde bir Uludağ Saklıgöl ve zirve faaliyetinde yaptıklarını ifade eden Yavuz “O gün babasının bir arazi aracı vardı. Uludağ'da Wolfram madeninin oraya kadar gitmiştik. Oradan Uludağ Saklıgöl sonrasında zirve yaptık. Hava da güzeldi. Hava güzel olduğu için kendimizi yıpratmadan güzel bir zirve faaliyeti yapmıştık. Kendisi biraz yürüyüşlere ara vermesine rağmen bu zirve faaliyetini güzel bir şekilde tamamlamıştı. Herhangi bir sıkıntı yaşamamıştı. Sonrasında da tekrar kaybolan arkadaşı Mert ile Uludağ'a geleceklerini ifade etmişti. 2-3 hafta önce geleceklerdi. İşlerindeki yoğunluklarından dolayı gelemediler, mesaiye kaldıkları için iptal oldu. Ben de onlara eşlik edecektim. Sonrasında geçen hafta, (kayboldukları hafta) yine gelmek istediklerini söylediler, plan yaptılar. Bize katılır mısın demişlerdi. Ben de programım olacağını ifade ettim, haberleşiriz demiştim ama son olarak işimden dolayı gelemeyeceğimi söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Uyarıda bulunmuş

Hava şartlarının biraz kötü olabileceğini, sağlam gelmelerini, donanımlı gelmelerini ilettiğini kaydeden Yavuz sözlerine şöyle devam etti: "Onlar da Pazar günü gelmişler. Ben de şehir dışındaydım. Hava da kötüydü. Gelmeyeceklerini düşünmüştüm. Pazar sabahı kaybolduklarını öğrenene kadar. Tabi Efe ile Mert'in yanında ben de olabilirdim. O hava şartlarından haberim yoktu. Sisli puslu hava vardı, öğleden sonra daha da kötü oldu. Daha önce birkaç kez kötü faaliyetlerimiz oldu. Olumsuz hava şartlarına yakalanmıştık. Zaten oradaki hava şartlarını görmüş olsaydık, geri dönebilirdik ya da ben şu an onların yanında olabilirdim. Öyle bir durum söz konusuydu maalesef. Şu an onların yanında yokum. Arama kurtarma çalışmalarına katıldım, hatta bir iki yürüdüğümüz noktaları da kontrol ettim ama bir ize rastlayamadık" diye konuştu.

Öte yandan 12 Kasım'da zirvede çekilen görüntülerde Efe Sarp'ın Atatürk Posterli bir bayrak dalgalandırması dikkat çekti.

Hakan Gönül - Zafer Peker

