Kayıp gazeteciyi arama çalışmaları 5. günde Derebaşı Deresi'nde sürüyor

Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD ve UMKE ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, bu sabahtan itibaren çalışmalarını derede yoğunlaştırdı. JÖAK su altı ekipleri ve dalgıçlar, derede belirlenen noktalarda çalışma yaparken, karların erimesi ile birlikte derenin debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştiriyor.

Kemal Çuman

