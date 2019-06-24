Kayıp inekler drone ile bulundu

Edinilen bilgiye göre, Karamanlı ilçesi Hürriyet Mahallesi Bozdağ altı mevkiinde evi ve ağılı bulunan A.Y. isimli vatandaş, hayvanlarını kontrol etmek amacı ile gittiği ağılında 4 adet büyükbaş hayvanının olmadığını gördü. Hayvanların çalınmış veya araziye kaçmış olabileceklerini düşünen vatandaş, 112'ye ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, hayvanların en son görüldüğü ve gitmiş olabileceği arazi kesitlerinden karadan ve havadan arama faaliyeti başlattı. Drone desteğiyle yapılan arama sonunda, söz konusu 4 adet büyükbaş hayvan ağılın bulunduğu bölgeye 7-8 kilometre mesafede ormanlık arazisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Ali Kapan

