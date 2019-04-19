Kayıp iş insanı yazlık villada ölü bulundu

İddiaya, göre İstanbul'da 2 aydır haber alınamayan 59 yaşındaki Şahin Akça'nın bulunması için yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerince 2 aydır aranan Akça, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde yazlık villasında ölü olarak bulundu.

Ayrıca savcılık incelemesi ile villasında boğularak öldüğü belirlenen Akça'nın cinayet şüphelisi Azerbaycan uyruklu S.M.'nin Artvin'den sınır kapısından yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.