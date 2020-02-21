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Kayıp kadının cesedi bulundu

Kayıp kadının cesedi bulundu
Kayıp kadının cesedi bulundu

Manisa’da 15 gün önce kaybolan ve arama çalışması başlatılan zihinsel engelli kadın, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Spil Dağı eteklerinde dolaşan vatandaşlar bir kadın cesedi ile karşılaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, cesedin Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden ve 6 Şubat tarihinde yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli Dilek Türel'e (49) ait olduğunu belirledi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Türel'in, daha önce de evinden çıktıktan sonra kaybolduğu ve aynı bölgede bulunup ailesine teslim edildiği belirtildi.

Önder Aydın
 

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