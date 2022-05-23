Kayıp olarak aranan gencin gömülü cesedi bulundu

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Ortaköy ilçesinde bulunan evinden ayrılan Murathan Bilgiç'ten (22) bir daha haber alınamadı. Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisi olan gencin hayatından endişe duyan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Gece saatlerine kadar kendisinden haber alınamayan genç için Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde arama çalışmaları başlatıldı. İlçe ve çevre köyleri adeta abluka altına alan Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma yaptı.

Sabah erken saatlerinde Murahtan Bilgiç'in ailesinin şüphelendiği husumetlisi olan S.A. (24) Ortaköy Cumhuriyet Savcılığına teslim olarak Bilgiç'i öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan S.A. ifadesinde, Bilgiç'i tabanca ile öldürdükten sonra Bozkır köyünde çalıştığı ağılın çevresinde toprağa gömdüğünü anlattı. Katil zanlısının ifadesinin ardından harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından gencin cansız bedeni gömüldüğü yerden çıkarıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ortaköy Savcılığındaki ifadesinin ardından ise katil zanlısı S.A. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerine basın mensuplarını almazken, olay silahı ve bazı deliller halen aranıyor.

Yasin Can - Yavuz Akkan

