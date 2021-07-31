Kayıp olarak aranan şahıs ölü olarak bulundu

Sedat Seval adlı kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine özel ekip kuran jandarma şahsı arama çalışmalarına başladı.

Muhittin Mahallesinde ikamet eden ve fabrikada çalışan Sedat Seval'in eşi H.S. akıllı telefon uygulamasından eşinin telefonundan sinyal alınca hemen jandarmaya haber verdi.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sinyalin Yenice Mahallesi Değirmendere mevkiinden geldiğini belirleyerek bölgede arama yaptı.

Bölgede arama yapan jandarma önce Sedat Seval'in aracını ardından da aracın 100 metre ilerisinde Sedat Seval'in kanlar içindeki cansız bedenini buldu.

Jandarma ekipleri ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Seval'in cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Serdar Şahin

