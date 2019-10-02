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Kaymakam Kaya, Türkiye ikincisi ekibi tebrik etti

Kaymakam Kaya, Türkiye ikincisi ekibi tebrik etti
Kaymakam Kaya, Türkiye ikincisi ekibi tebrik etti

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılarak hazırladıkları projeyle ikinci olan Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi (LTSO BİLSEM) takım üyeleri ve yöneticileri, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya’yı ziyaret etti.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi, İstanbul'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmış, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde hazırladıkları ‘Gözlemci V1' isimli projeyle Türkiye ikincisi olmuştu.

Yarışmaya 3 takımla katılan LTSO BİLSEM, ödül alan Gözlemci V1 projesinin takım üyeleri Kurum Müdürü Bünyamin Uslu, Müdür Yardımcısı Muzaffer Karakuş, Okul Öğretmeni Serkan Kahraman ve öğrenciler, aldıkları ödülle birlikte Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'yı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kaya, ödül alan ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarete Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin de eşlik etti.

Buğra Kaya

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