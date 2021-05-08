Kaynak yaparken lastik patladı, kafasına jant gelen tornacı hayatını kaybetti

Olay, Ulubey ilçesindeki Sanayiciler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesinde tornacılık yapan Mustafa Vural (53), traktör römorku lastiğine kaynak yaparken lastik bir anda patladı. Patlamanın etkisiyle lastikten fırlayan jant önce tornacı Mustafa Vural'a sonrasında da farklı bir esnaf Recep Yılmaz'a (53) isabet etti. Bacağına isabet eden jant sonucunda Recep Yılmaz yaralanırken, Mustafa Vural ise kafasından yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, Mustafa Vural'ın hayatını kaybettiğini belirlerken Recep Yılmaz'ı ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında ise Vural'ın cenazesi Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç