Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırının faili terörist Kuzey Irak'ta yakalandı

Kayseri eyleminin faillerinden PKK terör örgütü mensubu "Fırat/Botan" kod adlı Ferhat Tekiner, MİT ve Emniyet'in düzenlediği operasyonla Kuzey Irak'ta yakalandı. Aralık 2016'de çarşı iznine çıkan 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili Kendal-Deniz kod adlı Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim ettiği tespit edilen Tekiner hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Teröristin MİT ve Emniyet tarafından yürütülen ortak çalışmalar neticesinde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildiği bilgisine ulaşıldı.

İrfan Çalışkan