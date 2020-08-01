Kayseri'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesine bağlı Karapınar köyünde meydana gelen trafik kazasında 38 ADD 710 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan İbrahim Efe Y.(14) hayatını kaybederken, Y.Y., E.Y. ve B.Y. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sarız Devlet Hastanesine sevk edilirken, İbrahim Efe Y.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Alparslan Ötüken

