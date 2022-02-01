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Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin aldı

Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin aldı
Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin aldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sinir krizi geçirerek annesini rehin alan bir şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin aldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi Kocasinan üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, sinir krizi geçiren T.A., bıçak ile kendisine zarar vererek annesini rehin aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda ikna edilen T.A., evinden alındı. Yaralı T.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan

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