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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 DY 443 otomobil, 38 JU 109 plakalı hafif ticari araç ile 66 AAE 514 plakalı kamyonet kazaya karıştı. Kazada, 38 DY 443 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilirken, içerisinde bulunan 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç - Mükremin Kaya
 

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