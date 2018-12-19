Kayserispor 4 golle turladı

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasında Altay'ı 4-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada Chery'in ceza sahası dışından vurduğu top üst direkten döndü. Topu takip eden Sapunaru, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adnan'ın kafa vuruşunu kaleci Muammer çıkardı.

23. dakikada Bilal'in sağ kanattan ortasında Asamoah'ın kafa vuruşunu kaleci çeldi..

32. dakikada Bilal'in sağ kanattan ortasında kopa yükselen Asamoah'ın kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.

37. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında Kravets'in kafayla vuruşu filelere gitti. 2-0

64. dakikada ara pas da ceza sahası içerisinde topla buluşan Asamoah'ın vuruşunu kaleci Aydın çıkardı.

70. dakikada sol kanattan Chery'nin ortasında Bilal kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 3-0

80. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde top Adnan'ın önünde kaldı. Adnan, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-1

81. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Metin'in vuruşunu, kaleci Muammer auta çeldi.

82. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kravets meşin yuvarlağı filelere gönderdi.. 4-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ali Şansalan, Önder Yılmaz, Abdullah Bora Özkara

Kayserispor: Muammer, Lopes, Asamoah (Umut Bulut dk. 74), Levent, Bilal, Hasan Hüseyin, Kravets, Varela (Kucher dk. 61), Chery (Abdullah dk. 83), Sapunaru, Mert

Yedekler: Doğan, Vedat, Hakan, Kazım, Adem Doğan, Atila

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Altay: Aydın, Ulaş, Çağrı (Gençer dk. 45), Yasin, Serkan, Adnan, Atakan (Metin dk. 69), Tevfik, Hüsamettin (Paixao dk. 45), İbrahim Akın, Kappel

Yedekler: Emre, Özgür, Daf, İhsan

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Sapunaru (dk. 4), Kravets (dk. 37 ve 84), Bilal (dk. 70) (Kayserispor), Adnan (dk. 80) (Altay)

Sarı kart: Çağrı, Gençer (Altay)