Kayserispor, galibiyet hasretine son verdi | Kasımpaşa - Kayserispor kaç kaç?

Kasımpaşa - Kayserispor... Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla deplasmanda ekibi Kayserispor kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Chery, Deniz Türüç ve Mensah kaydetti.

Öte yandan Kasımpaşa, Diagne ve Trezeguet ile iki penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Kayserispor, 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 15'e yükseltti. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut'un sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

21. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Tjaronn Chery meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada sağ kanattan Samuel Eduok'un etkili ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

41. dakikada topla birlikte ilerleyen Tjaronn Chery'in ceza yayından sert vuruşunda top kaleci Ramazan'dan döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet soldan ortaladı. Ceza sahası içinde çok iyi yükselen Diagne kafayı vurdu ancak kaleci Lung bu pozisyonda gole izin vermedi.

53. dakikada Kayserispor kontratağa çok hızlı çıktı. Sol kanatta topla buluşan Bilal'in ortasında savunmanın dokunamadığı top Umut Bulut'un önünde kaldı. Bu futbolcunun kale önünden vuruşunda Ramazan gole engel oldu.

62. dakikada sol kanatta topla buluşan Eduok, ceza sahası içindeki Trezeguet'yi gördü. Rakibinden sıyrılan Mısırlı futbolcu uzak köşeye şutunu gönderdi ancak top az farkla auta çıktı.

69. dakikada Diagne'nin düşürülmesiyle Kasımpaşa maçta 2. kez penaltı kazandı. İlk penaltıyı Diagne'nin kaçırmasının ardından ikinci penaltıyı Trezeguet kullandı. Mısırlı futbolcunun şutunda top direkten geri geldi.

69. dakikada Kasımpaşa'nın kaçırdığı penaltı bir anda Kayserispor atağına dönüştü. Sağ kanattan Mensah ortaladığı top kaleci Ramazan'dan döndü. Veysel'e çarpan top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Bu futbolcu topu ağlara gönderdi. Deniz'in golü sonrasında ofsayt bayrağı kalkarken hakem Serkan Çınar, VAR merkeziyle görüştükten sonra golü verdi. 0-2

80. dakikada Kayserispor, Kasımpaşa savunmasını yine az adamla yakaladı. Sağ kanattan Kravets'in pasında topla buluşan Chery, müsait durumdaki Mensah'ı topla buluşturdu. Bu futbolcu rahat pozisyonda farkı 3'e çıkardı. 0-3



