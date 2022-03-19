Kayserispor Karagümrük'ü geçemedi

Bilal Bayezit, geri dörtlüde Onur Bulut, Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Macid Hüsseyni, orta alanda İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parlak, Miguel Kardozo, Bertolacci, Mame Thiam ve forvette Mario Gavranovic 11'i ile başlayan Kayserispor, rakip takımdan Emre Mor'un gollerine engel olamadı. Maçın 10. ve 36. dakikalarda Emre Mor'un attığı gollere engel olamayarak devreyi 2-0 yenik tamamlayan Kayserispor 75. dakikada yine Emre'nin ayağından bir gol daha yedi ve maçı 3-0 yenik tamamladı. Üst üste ligde dördüncü mağlubiyetini alan Kayserispor, son 4 maçta kalesinde 11 gol gördü. Kayserispor bu skorla ligin 30.haftasını 38 puanla noktalarken ilk 10 sıradan da geriledi.

Yüksel Yıkılmaz