İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserisporlu Cristian Sapunaru: "8 hafta için umutluyuz"

Kayserisporlu Cristian Sapunaru:
Kayserisporlu Cristian Sapunaru: "8 hafta için umutluyuz"

Hes Kablo Kayserispor takımının stoperi Cristian Sapunaru, 8 haftayı en iyi şekilde geçirmek istediklerini söyledi.

Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da gözler ligde oynanacak son 8 maçta. Devre arasında Denizlispor'dan takıma katılan ve oynadığı 6 maçta başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu Cristian Sapunaru çalışkanlığı ile takdir topluyor. Takımın en çalışkan isimlerinden birisi olan 36 yaşındaki futbolcu, "çok iyi bir döneme girmişken yaşanan virüs salgınından ötürü futbola uzak kaldık. Son 8 hafta için çalışmalara başladık. Antrenmanlardaki hırslı çalışmalar, kalan 8 maçımız için umutlandırıyor. En iyi şekilde bu süreci geçirmek istiyoruz. Her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Kayserispor'u hep birlikte elele vererek ligde tutacağız. Takım arkadaşlarımızla birlikte biz buna inandık” dedi.

Yüksel Yıkılmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.