İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'un Beşiktaş deplasmanında yüzü gülmüyor!

Kayserispor'un Beşiktaş deplasmanında yüzü gülmüyor!
Kayserispor'un Beşiktaş deplasmanında yüzü gülmüyor!

Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor, rakibini İstanbul'da sadece 2 kez yenebildi.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Kayserispor, rakibi ile bugüne kadar 49 kez karşılaştı. Oynanan 49 müsabakada 9 maç berabere biterken Kayserispor 12 kez kazanıp 28 kez kaybetti. Bu maçlarda Kayserispor 48 gol atarken kalesinde ise 79 gol gördü.

İstanbul'da oynanan 24 maçta Kayserispor'un 2 galibiyeti var. 3 maç berabere biterken Kayserispor rakibine 19 kez mağlup oldu. İstanbul'daki maçlarda Beşiktaş 53 gol atarken, Kayserispor ise 17 gol kaydetti. Kayserispor İstanbul'da son olarak 2011-2012 sezonunda kazandı. Sarı-Kırmızılılar, o sezon rakibini 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Kayserispor rakibine karşı 9 sezondur İstanbul'da kazanamıyor.
Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 4-1 kaybeden Kayserispor, bu sezon ligin ilk yarısında evinde rakibine 2-0'lık sonuçla boyun eğmişti.

Yüksel Yıkılmaz
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.