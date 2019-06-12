Kayserispor'un en istikrarlısı Chery oldu

Geride kalan sezonu 41 puanla 10. sırada noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da en çok forma giyen isim Tjaronn Chery oldu. Hollandalı futbolcu 33 maçta 2.850 dakika sahada kaldı. En az forma giyen isim ise 4 dakika ile Emre Demir oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da geride kalan sezon forma giyen futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve aldıkları süreler şöyle:

Tjaronn Chery: 33 maç - 2.850 dakika

Tiago Lopes: 30 maç - 2.596 dakika

Cristian Sapunaru: 31 maç - 2.591 dakika

Silviu Lung: 29 maç - 2.531 dakika

Umut Bulut: 28 maç - 2.426 dakika

Deniz Türüç: 26 maç - 2.262 dakika

Kana Bıyık: 28 maç - 2.375 dakika

Atila Turan: 27 maç - 2.142 dakika

Şamil Çinaz: 25 maç - 1.986 dakika

Bernard Mensah: 24 maç - 1.754 dakika

Silvestre Varela: 32 maç - 1.610 dakika

Levent Gülen: 26 maç - 1.368 dakika

Artem kravets: 23 maç - 1.338 dakika

Oleksandr Kucher: 21 maç - 1.219 dakika

Bilal Başacıkoğlu: 22 maç - 1.207 dakika

Hasan Hüseyin Acar: 17 maç - 1.67 dakika

Muammer Yıldırım: 7 maç - 528 dakika

Asamoah Gyan: 14 maç - 258 dakika

Sakıb Aytaç: 3 maç - 234 dakika

Mert Özyıldırım: 8 maç - 180 dakika

Nurettin Korkmaz: 1 maç - 79 dakika

Adem Doğan: 1 maç - 10 dakika

Hakan Çıtak: 2 maç - 5 dakika

Emre Demir: 1 maç - 4 dakika

Yüksel Yıkılmaz