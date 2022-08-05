Kaza anı saniye saniye kamerada: 2 yaralı

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ahmet Ç. (19) yönetimindeki 16 PR 500 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan sürücü Metin A.(35) yönetimindeki 77 AN 013 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Salih Bilal Aslan