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Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı
Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

Kazakistan'da bir ozan, yaşadığı köyün yollarının karla kaplanması üzerine dombıra ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerinden yardım istedi.

Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı - Tıkla İzle

Kazakistan'ın doğu bölgesinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Bölgedeki bir köyde yaşayan ozan Farkhat Muratoğlu, ilginç bir yardım çağrısında bulundu. Muratoğlu, beline kadar gelen karın içinde dombırası ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerine seslendi.

Muratoğlu, belediyeden köyün karlı yollarının temizlenmesi için iş makineleri göndermesini istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Doğu Kazakistan'ın 100'den fazla yerleşim yerinde taşkın tehlikesi yaşanıyor.

Svetlana Kuzhakulova
 

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