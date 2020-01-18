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Kazaya yardım için durdular, otomobil çarptı: 3'ü ağır 9 yaralı

Kazaya yardım için durdular, otomobil çarptı: 3'ü ağır 9 yaralı
Kazaya yardım için durdular, otomobil çarptı: 3'ü ağır 9 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaralananlara yardım için durarak araçtan inenlere otomobil çarptı. Kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre D-100 karayolu Gökçeoluk köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Reşadiye istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 05 BA 655 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak kaza yaptı. Aynı istikamete seyir halinde olan başka bir araçtan yardım etmek için inen vatandaşlara o esnada B.A. idaresindeki 34 CSL 77 plakalı araçta çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan ve yardım amaçlı kazazedelere yardım ederken yaralanan M.A., U.A., A.A., Z.İ., A.U., K.A., Y.H. adlı 9 kişi ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Y.H. (51), M.A. (61) ve M.A. (56) hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sedat Özata
 

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