İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazayı izlerlerken kaza yaptılar

Kazayı izlerlerken kaza yaptılar
Kazayı izlerlerken kaza yaptılar

Denizli’de alt geçitte iki aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Karşı şeritten ilerleyen ve 3 aracın karıştığı kazayı izlemek isteyen dikkatsiz sürücüler sebebiyle 7 araçlı bir başka zincirleme kaza meydana geldi. Alt geçitte toplam 11 araç kazaya karışırken, 2 kişi yaralandı.

Kazayı izlerlerken kaza yaptılar - Tıkla İzle

Kaza, Pamukkale ilçesi YSE alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; R.B. idaresindeki 20 ZU 175 plakalı otomobil, seyir halinde iken Ş.Z. yönetimindeki 20 RF 570 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası takip mesafesini koruyamayan bir araç daha kazaya karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu sırada karşı şeritten ilerleyen ve kazayı izlemek için dikkatsiz davranan sürücüler sebebiyle 7 aracın karıştığı bir başka kaza meydana geldi. Alt geçitte trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi. Toplamda kazaya karışan 11 aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.