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Kazdağları'nda çöplük yangını

Kazdağları'nda çöplük yangını
Kazdağları'nda çöplük yangını

Kazdağları'nın eteklerinde Balıkesir’in Edremit İlçesi kırsal Doyran Mahallesi'ndeki çöplükte yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık ile zeytin bahçelerine sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Edremit'in kırsal Doyran Mahallesi sınırları içinde ve geçen senelerde de yangınlar çıkan çöplükte, öğleden sonra, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'nün helikopteri ile 4 arazöz 20 personel ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine ait 4 araç itfaiye aracı 10 personel ve Edremit Belediyesi'ne ait 2 iş makinasıyla yangına müdahale edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede ormanlık ve zeytin bahçelerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.  

Emrah Elmas

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