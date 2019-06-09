Kazdağları'nda çöplük yangını

Edremit'in kırsal Doyran Mahallesi sınırları içinde ve geçen senelerde de yangınlar çıkan çöplükte, öğleden sonra, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'nün helikopteri ile 4 arazöz 20 personel ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine ait 4 araç itfaiye aracı 10 personel ve Edremit Belediyesi'ne ait 2 iş makinasıyla yangına müdahale edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede ormanlık ve zeytin bahçelerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Emrah Elmas