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Kazdağları'nın kar yağışı sonrası eşsiz güzellikleri görüntülendi

Kazdağları'nın kar yağışı sonrası eşsiz güzellikleri görüntülendi
Kazdağları'nın kar yağışı sonrası eşsiz güzellikleri görüntülendi

Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı sonrasında seyri doyumsuz manzaralar kameralara yansıdı.

Balıkesir ve Çanakkale ili sınırları içinde kalan Kazdağları'nda beklenen kar geldi. Kar yağışı sonrasında bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Kar yağışının durmasının ardından ise Kazdağları'nın göknar ve kayın ormanlarının bulunduğu zirve kesimlerinde seyre doyumsuz görüntüler oluştu. Amatör fotoğrafçı ve of-road pilotu Onur Sezer ve doğa fotoğrafçısı İsmail Öztürk uzun zamandan bu yana Kazdağları'nda kar yağışını beklediklerini ve bu eşsiz doğada güzel görüntüler ve fotoğraflar aldıklarını ifade ettiler.

Emrah Elmas

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