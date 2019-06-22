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Keçiboynuzu Tozunun Sağlığa Faydaları

Keçiboynuzu Tozunun Sağlığa Faydaları
Keçiboynuzu Tozunun Sağlığa Faydaları

Keçıboynuzu, fasuiye ve baklaya benzeyen bir meyve vermekle olup Akdeniz bölgesinde yetişmekte olan bir ağaç türüdür. Bu meyvenin tozu çıkarılarak da keçiboynuzu tozu elde edilmekledi Butoz, AB.0 ve E vitamini açısından oldukça zengin olup magnezyum, çinko, fosfor ve protein gibi birçok mineral içermektedir. Bu açıdan keçiboynuzu tozu; geçmişten barı şifa kaynağı olarak belinmekledir. Keçiboynuzu tozu fıyatı kilosu 28-40 TL arasında değişmektedir.

Keçiboynuzu Tozunun Faydaları

Keçiboynuzu tozu; mideyi güçlendirir.

-Kaçiboynuzu tozu; sindirim sistemini kuvveilendirir.

-Keçiboynuzu tozu. alerji oluşumları ve birçok virüsün türemesini engellemekledir. Bunun sebebi se
keçtoynuzunda bulunan gallk asilerin vuculakı virüs ve bakleri üzennde önstzsepik etki
göstermesi.

-Keçiboynuzu tozu; karaciğeri korur: Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar SONUCUNA:
keçiboynuzu tozunun karaciğer sağlığına iyi geldiği görülmüştür.

-Keçiboynuzu boz cinsel güç için de etiğidir. Keçiboynuzu tozu erkeklerde sperm sayısını
artırmaktadır. Kakaoya alerjisi olan kişiler keçiboynuzu tozu kullanabılır

-4 Kaçiboynuzu tozu; mide ağrılarına iyi gelir.

-Keçiboynuzu boz, hazımsızlığı azalır.

-4 Kaçiboynuzu tozu; vücuttaki kötü kolesterolü düşürür.

-4 Keçiboynuzu tozu, kış mevsiminde vücudu hâstülıklard karşı korur Keçboynuzunda bulunda

Bu makalemizde Keçiboynuzu Tozunun Sağlığa Faydalarına yer verdik.

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Kaynak: mavikadin

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