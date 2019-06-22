Keçiboynuzu Tozunun Sağlığa Faydaları

Keçiboynuzu Tozunun Faydaları
Keçiboynuzu tozu; mideyi güçlendirir.
-Kaçiboynuzu tozu; sindirim sistemini kuvveilendirir.
-Keçiboynuzu tozu. alerji oluşumları ve birçok virüsün türemesini engellemekledir. Bunun sebebi se
keçtoynuzunda bulunan gallk asilerin vuculakı virüs ve bakleri üzennde önstzsepik etki
göstermesi.
-Keçiboynuzu tozu; karaciğeri korur: Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar SONUCUNA:
keçiboynuzu tozunun karaciğer sağlığına iyi geldiği görülmüştür.
-Keçiboynuzu boz cinsel güç için de etiğidir. Keçiboynuzu tozu erkeklerde sperm sayısını
artırmaktadır. Kakaoya alerjisi olan kişiler keçiboynuzu tozu kullanabılır
-4 Kaçiboynuzu tozu; mide ağrılarına iyi gelir.
-Keçiboynuzu boz, hazımsızlığı azalır.
-4 Kaçiboynuzu tozu; vücuttaki kötü kolesterolü düşürür.
-4 Keçiboynuzu tozu, kış mevsiminde vücudu hâstülıklard karşı korur Keçboynuzunda bulunda
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Kaynak: mavikadin