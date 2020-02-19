Kedinin fare ile oyunu kahkahaya boğdu

Bağcılar'da bir kedinin fare ile oyun oynadığı görüntüleri izleyenler kahkahaya boğuldu. Farenin kedi karşısında olan çaresizliği ise izleyenleri gülümsetti. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde bir kedinin fare ile çeşitli şekillerde oynadığı görülüyor. Zaman zaman fareye yaklaşan kedi, farenin korkması üzerine uzaklaşıyor. Kedinin dalgınlıklarından faydalanarak kaçmaya çalışan fare, kedinin fark etmesi ile yavaş yavaş ilerliyor. Kedi ise bir süre sonra kendinin görüntülendiğini farkına vararak, dikkatini kameraya kaydırıp fareyi takip etmeyi bırakıyor. Dalgınlıktan faydalanan fare kaçarak gözlerden kayboluyor. Öte yandan kaydedilen görüntüler Tom ve Jerry çizgi filmini akıllara getirdi.