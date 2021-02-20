Kemal Tepret: “Popile ile sevdiğiniz ünlülerle iletişime geçebilirsiniz”

İnternet ve sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile birlikte sadece televizyonlarda gördüğümüz ünlüler ile birebir iletişimi sağlayan artık birçok uygulama var. Bu anlamda Popile de ünlüler ile hayranlarını kişiye özel videolarla buluşturmayı amaçlayan bir uygulama olarak ortaya çıktı. İsteyen herkes ünlülerden doğum günü, yıl dönümü ve iş tebriği gibi konularda video talebinde bulunabiliyor. Fakat Popile sipariş üzerine video çekilen diğer uygulamalardan farklı olarak, bu platformda yer alan ünlüler, elde ettikleri gelirin tamamını ya da bir kısmını sivil toplum kuruluşlarına bağışlayabiliyor. Hayranlar da aynı şekilde sipariş oluştururken bağış yapılacak sivil toplum kuruluşunu seçebiliyor.

Popile'nin amacı nedir?

Platform kurucularından Kemal Tepret ve ortaklarının yaptığı açıklamada, sosyal medyaya yeni bir soluk getiren Popile'nin kurulma amacı ile ilgili, “Ünlüler ile hayranlarını birleştirerek herkese mutluluk katmak ve her etkileşimde sivil toplum kuruluşlarına da destek sağlayarak farkındalık oluşturmak” denildi.

Aslında aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştirdiklerini belirten Kemal Tepret ise “Sitemizde yer alan ünlüler, hem hayranlarıyla bir araya gelmek hem de toplum yararına faaliyet gösteren bu kurumlara gelen yardımları arttırmak için sosyal sorumluluk üstlenmektedir. Popile.com olarak anlaşmalı olduğumuz dernek ve vakıfların projelerine finansman sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Platformun geliştirme süreci ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tepret “Altyapısı kendi ekibimiz tarafından geliştirilen proje için ortak akılla büyük çaba harcadık. Mart 2019 tarihinde fikir olarak geliştirmeye başladığımız platformumuzun eylül ayında yazılımı geliştirilmeye başlandı. 28 Aralık 2020 tarihinde kullanıma açıldı” dedi.

Potinss uygulaması

Son olarak daha önceki girişimi olan Potinss uygulaması hakkında da bilgi veren Tepret “2016 yılında liseler arası anonim haberleşme platformu olan Potinss uygulamasını yaptık. Aktif kullanıcı sayımız 600.000 civarına, günlük sayfa görüntülenme sayımız 3,5 milyonlara ulaşmıştı. Türkiye'de Top Charts'da 7.sırada yer alırken Facebook Snapchat ve Instagram'ı geride bırakmıştık. İlerleyen süreçlerde amacından sapan şekilde kullanıldığından dolayı Potinss'i kapatma kararı almıştık” diyerek sözlerini tamamladı.

Özel Koç Lisesi'nden mezun olan Kemal Tepret, ABD'de Santa Clara University'de Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 1 yıl okuduktan sonra Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'ne yatay geçiş yaptı.

Popile Medya A.Ş şirketi de Kemal Tepret, Mete Acar, İsmet Berkay Çelik, Ertuğrul Uçar ve Oğulcan Tümdoğan tarafından Ekim 2020 tarihinde kuruldu ve popile.com sitesi de 28 Aralık 2020 tarihinde kullanıma açıldı.