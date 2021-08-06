Kemer'de yangın ihtimaline karşı önlemler alınıyor

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kesme boğazı-Gedelme mevkii arasındaki yol kenarlarında bulunan kuru otların ve çalıların tırpanlama işlerini gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, öte yandan, yollarda tırpanlama işleri yaparken, yolu arazöz ile ıslatarak yangın ihtimaline karşı önlem aldı.

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