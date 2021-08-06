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Kemer'de yangın ihtimaline karşı önlemler alınıyor

Kemer'de yangın ihtimaline karşı önlemler alınıyor
Kemer'de yangın ihtimaline karşı önlemler alınıyor

Kemer Belediyesi, orman yangınlarına karşı aldığı önlemleri artırdı. Bölgedeki kuru otlar tırpanlanırken, arazöz ile ıslatma çalışması yapılarak yangın ihtimaline karşı tedbir alınıyor.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kesme boğazı-Gedelme mevkii arasındaki yol kenarlarında bulunan kuru otların ve çalıların tırpanlama işlerini gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, öte yandan, yollarda tırpanlama işleri yaparken, yolu arazöz ile ıslatarak yangın ihtimaline karşı önlem aldı.

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