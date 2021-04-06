Kenan Evren öldü, Postmodern darbeci paşalar Bodrum'u terk etti

Uzun yıllar Bodrum'da yaşayan Kenan Evren'le birlikte ilçede yaşayan Paşalar, Evren'in Bodrum'dan gitmesiyle teker teker Bodrum'u terk etmeye başladı. 28 Şubat soruşturması kapsamından Bodrum'dan alınan birçok paşa yargılanmaya başlamıştı. Bunların içlerinde en çok ismi geçen Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak ise Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan Gümüşkaya sitesindeki lüks villasında gözaltına alınmıştı. 2012 yılında evinden alınan Özkasnak bir daha Bodrum'daki evine uğramadı. Çürümeye terk edilen milyon dolarlık evinde ise sessizlik hakim. Uzun yıllardır evine uğramadığını söyleyen çevre sakinleri arabası bile garajda çürüyor dedi. Özkasnak'ın hangi ilde yaşadığı ise halen bilinmiyor.

"Kenan Evren'le birlikte ilçeyi terk ettiler"

Ergenekon davaları ile başlayan 28 Şubat sürecinin yargılamalarında isimleri geçen Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı ve Erol Özkasnak uzun yıllar Bodrum'da yaşamıştı. Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı Kenan Evren ile birlikte yaklaşık 20 yıldan uzun bir süre Bodrum'da ikame etmişlerdi. Kenan Evren'in Bodrum'dan gitmesiyle birlikte Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı'da Bodrum'dan ayrılmıştı. Erol Özkasnak ise 28 Şubat soruşturmasının ardından gözaltına alındıktan sonra bir daha Bodrum'a uğramadı. 28 Şubat soruşturmasından ismi geçen birçok üst rütbeli paşalarında soruşturma sonrasından Bodrum'a bir daha gelmediği öğrenildi.

"Özkasnak hakaret etmişti"

28 Şubat soruşturmasından ismi geçen emekli Tümgeneral Erol Özkasnak'ın takip eden gazetecilere o dönemde üstelerine yürüyüp hakaret etmişti. Bu durumun ardından yine sivil vatandaşlara gazetecilere böyle davranan bir komutanın askerlere nasıl davranmıştır sorusu akıllarda yer etmişti. 19.04.2012 tarihinde gözaltına alınan Özkasnak daha sonra Ankara'ya soruşturma kapsamında götürülmüştü. O günden bu yana neredeyse Bodrum'daki malikanesine hiç uğramadığı iddia edilen Özkasnak'ın, evini kaderine terk ettiği öğrenildi.