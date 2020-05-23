Kenevirleri sularken suçüstü yakalandı

Olay, Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gürlek Mahallesi'nde devriye gezdikleri esnada S.Y. (35) isimli şahsın elinde su bidonu ile boş bir araziye doğru ilerlemesinden şüphelendi. Şahsı takip alan jandarma ekipleri S.Y.'nin bir tarlaya girmesi üzerine peşinden gitti. Şahsın bidon ile kenevirleri suladığını tespit eden ekipler S.Y.'yi suçüstü yaparak gözaltına aldı. Bölgeyi gezen ekipler 100 kök kenevir olduğunu tespit ederek söktü. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Köksal Kılınç

