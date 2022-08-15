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Keneyi kendi çıkardı, hastanelik oldu

Keneyi kendi çıkardı, hastanelik oldu
Keneyi kendi çıkardı, hastanelik oldu

Kastamonu´nun Tosya ilçesinde vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 72 yaşındaki vatandaş, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı tanısıyla tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bayat köyünde yaşayan 72 yaşındaki Ş.A., vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkarttı.

Bir süre sonra hastalanan Ş.A., Tosya Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre gözetim altında tutulan Ş.A., kan değerlerinin düşük çıkması üzerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sevk edildi.

Yapılan kontroller sonrasında ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaşlı adam, tedavi altına alındı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Sedat Ağacıkoğlu
 

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