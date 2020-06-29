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Kesilen ağaçtan 10 kilo bal çıktı

Kesilen ağaçtan 10 kilo bal çıktı
Kesilen ağaçtan 10 kilo bal çıktı

Sinop’un Erfelek ilçesinde yapılan ağaç kesimi sırasında bir ağaçtan 10 kilogram kestane balı çıktı.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Salı köyünde ikamet eden Emrah Aydın ve Ergün Aydın, kendi bahçelerindeki kurumuş kestane ağacı kovuğundan 10 kilo saf kestane balı elde ettiler.
Ağaçta ilginç bir olaya tanıklık ettiklerini söyleyen Emrah ve Ergün Aydın arıcıların milyonda bir görebileceği ender bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, “Ağaçtan çıkan 10 kilogramlık kestane balı doğal kestane balı. Yenildiği zaman boğazları yakıyor. Ayrıca bu bal kaliteli bir doğa ortamında hazırlandı” dedi.

Osman Aksu
 

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